YouTube presentó una nueva función de control parental que permitirá a los padres limitar el tiempo que sus hijos pasan viendo videos, especialmente en el formato de clips breves “Shorts”. Este lanzamiento forma parte de una actualización más amplia de herramientas diseñadas para ofrecer un entorno más seguro y equilibrado para menores en la plataforma.

La novedad, considerada pionera en la industria, permite a los adultos configurar un temporizador para las visualizaciones de Shorts, el formato de videos cortos que compite con TikTok, y que muchos especialistas señalan como especialmente propenso al consumo prolongado.

Además del límite de tiempo, YouTube suma otras herramientas como recordatorios automáticos para tomar descansos (Take a Break) y para la hora de dormir (Bedtime), que ahora vienen habilitados por defecto en cuentas de usuarios de entre 13 y 17 años.

Según el comunicado oficial de la empresa, esta función permitirá a los padres establecer tiempos de visualización personalizados y hasta fijar el límite en cero minutos, por ejemplo, durante períodos de estudio o tareas escolares, o ampliarlo hasta dos horas para viajes largos u otras actividades.

La actualización también incluye mejoras en la experiencia de registro y configuración de cuentas supervisadas, lo que facilitará a los padres crear perfiles adaptados para sus hijos con recomendaciones de contenido apropiado para la edad y ajustes de privacidad más estrictos.

YouTube busca con estas medidas responder a la creciente preocupación de familias, especialistas y legisladores por el impacto del consumo digital en menores, ofreciendo herramientas que ayudan a gestionar mejor el tiempo frente a la pantalla y promover hábitos de visualización más saludables.