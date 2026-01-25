Zaira Nara impone tendencia con bikini y pollera de lurex azul

Zaira Nara capturó la atención del público al lucir una bikini de lurex azul acompañada de una pollera ajustada del mismo tono. Este look monocromático destaca por el brillo sutil del material, el cual aporta luz y textura, resaltando el bronceado sin resultar excesivo.

El diseño combina un corte clásico con un giro glamuroso que estiliza la silueta, consolidando una tendencia donde las piezas de playa se adaptan al uso urbano para salidas informales,.

La elección de este outfit, que equilibra sensualidad y elegancia, reafirma a la modelo como una referente del estilo veraniego,. En paralelo a su influencia en la moda, han trascendido detalles sobre el polista millonario Robert Strom, vinculado sentimentalmente a Nara, y rumores que lo relacionan con la modelo francesa Telma Louise.

Con esta propuesta estética, Zaira vuelve a demostrar que una selección precisa de materiales es suficiente para impactar y marcar la agenda fashion del momento.