"El Yeyo" dejó a Orrego y se fue con Uñac

Anticipó que se iba y cumplió. Roberto "El Yeyo" Sosa cargó en duros términos contra el Frente Con Vos, de Marcelo Orrego, y no dudó en decir que al no ser contenido evaluaba jugar con el oficialismo provincial. Finalmente esto pasó y el cuartetero le confirmó a DIARIO HUARPE que apoyará al gobernador Sergio Uñac en las Elecciones Generales del próximo 2 de junio.

"La decisión no solamente la tomo yo. Tengo mucha gente atrás que no quiere trabajar para Gimena Martinazo. Desde el Frente Con Vos nadie nunca nos llamó para darnos las gracias. Entonces fue ahí que surgió la posibilidad de trabajar con el gobernador Uñac", dijo Sosa.

En el mismo sentido añadió "yo no trabajo en política por mí, trabajo por la gente y acá hay algunos que a eso no lo entienden. Yo busco el binestar de un montón de rawsinos. No tenemos nada arreglado con el gobernador. Pero ciertamente me siento muy decepcionado con el accionar del Frente Con Vos".

El salto de vereda de "El Yeyo" al oficialismo provincial puede ser un duro golpe para el frente de Marcelo Orrego, ya que está en juego la fuga de una importante cantidad de votos en el departamento más populoso de la provincia.

En marzo, el cantante logró el apoyo de 6.122 rawsinos contra los 6.805 de la dirigente del PRO, Gimena Martinazo, quien ganó la interna. En este espacio también jugaron Carlos Fernández y Gustavo Ruiz Botella, quienes consiguieron 3.994 y 3.221 votos respectivamente.