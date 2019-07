"La casa de papel": los amores fuera de guión de sus protagonistas

Álvaro Morte, El Profesor

Con fanáticos capaces de tatuarse en sus brazos la cara de El Profesor y la oportunidad de convertirse en un seductor serial, Álvaro Morte es hombre de un solo amor. Casado hace varios años sigue enamoradísimo de su mujer, la estilista Blanca Clemente; son padres de los mellizos Julieta y León. Hace ocho años, su esposa se mantuvo firme a su lado cuando al actor le detectaron un tumor canceroso en su pierna. Después de superar ese diagnóstico, el éxito de La casa de papel no le parece tan enorme. Además comparten el trabajo en su productora de teatro. Ella, sin problemas de cartel, no suele aparecer en notas ni entrevistas, quizá porque como expresó su marido: "No quiero que mi vida cambie, porque estoy muy contento con ella".

Úrsula Corberó, Tokio

Aunque en la Argentina la conocemos por su personaje en la serie de Netflix y por ser la novia del Chino Darín, en España Úrsula Corberó brilla con luz propia. La artista está en pareja con el hijo de Ricardo Darín desde 2016, cuando se conocieron grabando la serie La embajada. El océano en el medio no fue un impedimento para que la pareja siguiera junta. "Además de ser bello y luminoso tiene un talentazo", dijo ella de él. "Todo destaco de Úrsula", contestó él de ella. Y hasta el famosísimo (aquí y allá) suegro de la actriz dio su visto más que bueno a la relación. "Úrsula es fantástica, es demasiado simpática y, como decimos nosotros en la Argentina, es gauchita", aseguró Darín padre.

Antes, Úrsula había estado en pareja con el modelo Andrés Velencoso, al que dejó luego de encontrarlo en una situación similar al motorhome de Pampita, pero en una discoteca. Y previo a esa relación mantuvo un noviazgo durante tres años con el actor Israel Rodríguez. Con el tenista Feliciano López novió cinco meses: cuando terminaron, él le dejó "el corazón roto", según confesó ella. Pero teniendo en cuenta su romance con el Chino, hay que decir que la vida le dio una linda revancha amorosa.

Rodrigo de la Serna, Palermo

Rodrigo de la Serna mantiene un perfil reservado y discreto. Durante diez años estuvo en pareja con la actriz Érica Rivas. Se casaron sin cámaras y se separaron sin escándalo. Luego vivió un romance con la actriz Pilar Gamboa y otro con Soledad Fandiño. Pero la que se quedó con el corazón del actor es Ludmila Romero.

Los 20 años de diferencia no fueron un tema en la pareja, y este año nació Olivia, la primera hija de Ludmila (con Rivas, Rodrigo tuvo a Miranda). Aunque no dan notas juntos, en las redes suelen mostrarse felices y enamorados. "La alegría de saber que nos tenemos para bancarnos en todas. Felicidad por esta vida compartida y por tanta incondicionalidad. Te amo y re que sos el más lindo del mundo", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

MIRÁ TAMBIÉN El error que se hizo viral de la tercera temporada de La Casa de Papel

Enrique Arce, Arturo Román

Estuvo en pareja con Nuria Fergó, una cantante que comenzó a ser conocida en el programa Operación triunfo. De aquella relación hoy quedó una linda amistad. El año pasado hubo rumores de romance con una argentina, nada más ni nada menos que Belén Francese. Previamente no existieron llamados ni citas sino likes de él en videos de ella en Instagram. Después comenzaron los mensajes y se vieron cuando Arce visitó nuestro país el año pasado. Popular, ella lo invitó a dar un paseo en colectivo. Así terminaron en un bondi de la línea 95. "Estoy soltero, no tengo ni mujer, ni hijos, ni perrito que me ladre. Evidentemente, si llegué a los 40 y pico soltero no es precisamente por ser alguien muy enamoradizo…", dijo Arce, a quien Francese terminó tratando de poco caballero por actitudes, a su criterio, poco adecuadas.

Pedro Alonso, Berlín

El actor está de novio con una hermosa joven llamada Tatiana, a la que él apodó Mrs. Bird (Señora Pájaro) y por la que reconoce estar "muerto de amor". Se conocieron en París, como le contó a Verónica Lozano: "Nos pusimos a hablar y puedo decir que además de guapísima, es muy lista. Yo estaba en un momento en que no tenía ganas de estar con nadie, y ella tampoco. Al principio fue puro ejercicio de meditación".

MIRÁ TAMBIÉN Confirmaron que "La Casa de Papel" tendrá una cuarta temporada

Itziar Ituño, Lisboa

La actriz que encarna a la inspectora Raquel Murillo está en pareja desde hace unos años con un músico peruano que nació en la ciudad de Iquitos. Asegura que lo que la enamoró del muchacho -no trascendió su nombre- es que se trata de "un tipo auténtico que defiende su cultura". Cuando le preguntan en qué se fija en los hombres para enamorarse, respondió con contundencia: "Que sean feministas, por favor".

Alba Flores, Nairobi

Con el éxito de La casa de papel, esta madrileña y escorpiana advierte que no tiene tiempo para empezar y mantener relaciones. Sin embargo, como asegura el dicho, "siempre hay espacio para el amor". Aunque Alba Flores jamás habla de su vida privada se sabe que mantuvo un romance con la cantante Ondina Maldonado. Hace poco tiempo se la vio pasear muy cariñosa con una hermosa y desconocida morena.

Miguel Herrán, Río

A pesar de que lo vincularon con Úrsula Corberó -lo que desmintió categóricamente- por ahora no se le conoce pareja oficial. Sin embargo, los que lo siguen en sus redes saben que Miguel Herrán tiene un gran amor. Se trata de Cayeh, un perro que rescató de la calle hace unos años y que es el destinatario de sus cuidados y mimos. Así que el corazón de este actor que reconoce haber sido "un verdadero cabrón" ("Era de los que hacía bullying y no me daba cuenta", contó por el momento está vacante.

MIRÁ TAMBIÉN El video llorando de “Río” de La Casa de Papel que impactó en las redes

Jaime Lorente, Denver

Fue grabando la también española Élite y no La casa de papel cuando Jaime Lorente conoció a María Pedraza. Primero no pasaba nada entre ellos, aunque la química en la pantalla era evidente. Cuando terminaron la serie se comenzaron a extrañar, y de compañeros de trabajo pasaron a ser pareja. "Empezamos bastante después. Lo típico hubiese sido que nos enamorásemos durante el rodaje, pero no fue así", explicó el actor sobre el romance. Típicos millennials, no dudan en expresarse su amor en las redes, donde ella comparte fotos de la pareja con frases como "en tu sonrisa siempre es primavera".

Esther Acebo, Estocolmo

Multifacética en su vida profesional, Esther Acebo se muestra misteriosa con su vida privada: por ahora no se le conoce pareja.

De Hovik Keuchkerian, que encarna a Bogotá, se sabe que fue boxeador y actualmente poeta, pero nada acerca de su vida sentimental. De Luka Peros, el actor croata que interpreta a Marsella, tampoco trascendieron romances. ¿Y Darko Peric, el serbio que se pone en la piel de Helsinki? Solo se conoce que está casado y tiene un hijo de dos años.

FUENTE: Teleshow