Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en el corazón de Capital, cuando un motociclista colisionó con un automóvil en la intersección de avenida Libertador y calle Las Heras, una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

Producto del impacto, el conductor de la moto cayó sobre el asfalto y debió esperar allí hasta la llegada de una ambulancia. Su estado de salud aún no fue informado oficialmente, sin embargo descartan que corra riesgo su vida.

Publicidad

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para asistir en la emergencia y ordenar la circulación vehicular, que se vio interrumpida por momentos. Las causas que derivaron en el choque son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan determinar cómo se produjo el siniestro.