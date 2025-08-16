El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó su candidatura a diputado nacional por Mendoza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Esta decisión se suma a la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien días atrás anunció su postulación al Senado por la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei deberá reemplazar a dos figuras clave en áreas sensibles de su administración.

Tanto Defensa como Seguridad son carteras estratégicas en las que el presidente ha mantenido un perfil bajo, delegando su manejo en Petri y Bullrich, respectivamente. La salida de ambos funcionarios plantea un desafío para el Ejecutivo, que aún no ha definido sus reemplazos. Estos ministerios, además, fueron objeto de tensiones al inicio de la gestión entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien buscaba influir en su designación.

Petri, perteneciente a la Unión Cívica Radical pero alineado con el oficialismo, tiene aspiraciones políticas en Mendoza, donde proyecta competir por la gobernación en 2027. Su candidatura a diputado se enmarca en la alianza entre La Libertad Avanza y el radicalismo local, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo. A través de sus redes sociales, el ministro afirmó que trabajará para fortalecer el peso de Mendoza en el Congreso y defender las economías regionales, además de promover las ideas de libertad.

Por su parte, Bullrich también oficializó su candidatura al Senado, enfocando su discurso en consolidar los cambios impulsados por el Gobierno y evitar un retroceso hacia "el desorden y la corrupción". Milei respaldó públicamente su postulación, destacando su rol en la lucha contra lo que denominó "los kukas".

Con el cierre de listas previsto para el 17 de agosto, el Gobierno afronta el reto de reorganizar su Gabinete en medio de la campaña electoral. La búsqueda de sucesores en Defensa y Seguridad será clave para mantener la estabilidad en ambas áreas, especialmente en un contexto donde el oficialismo busca ampliar su representación legislativa. Mientras tanto, las figuras de Petri y Bullrich concentran sus esfuerzos en la contienda electoral, dejando atrás sus roles ministeriales.