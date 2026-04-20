Lunes 20 de Abril
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Secretos de Nicole Neumann para lograr una casa fresca y con vida

Transformar ambientes mediante especies resistentes y luz natural permite obtener espacios armoniosos y renovados.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las macetas de variados estilos aportan gran personalidad al ambiente.

Incorporar plantas en la decoración es una de las formas más simples de renovar un espacio porque aportan color, frescura y una conexión con lo natural que cambia por completo el ambiente.

No hace falta tener experiencia previa ya que con algunos consejos básicos cualquiera puede lograr un hogar más fresco y natural al estilo de Nicole Neumann. Lo ideal es elegir especies resistentes como el potus, la sansevieria o las suculentas, que son prácticas y se adaptan bien a distintos espacios sin requerir demasiada atención.

Cada planta necesita una cantidad de luz diferente por lo que ubicarlas cerca de ventanas o en espacios con buena iluminación natural ayuda a que crezcan mejor. Uno de los errores más comunes es regar de más, por lo cual es preferible hacerlo de forma moderada y según la necesidad de cada especie, recordando que menos puede ser más.

Para generar dinamismo visual conviene mezclar plantas grandes con otras más pequeñas y utilizar recipientes de distintos estilos para aportar personalidad. Sumar estos detalles naturales permite lograr espacios más vivos y armoniosos con un cambio simple que genera un gran impacto en toda la casa.

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