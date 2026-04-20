Incorporar plantas en la decoración es una de las formas más simples de renovar un espacio porque aportan color, frescura y una conexión con lo natural que cambia por completo el ambiente.

No hace falta tener experiencia previa ya que con algunos consejos básicos cualquiera puede lograr un hogar más fresco y natural al estilo de Nicole Neumann. Lo ideal es elegir especies resistentes como el potus, la sansevieria o las suculentas, que son prácticas y se adaptan bien a distintos espacios sin requerir demasiada atención.

Cada planta necesita una cantidad de luz diferente por lo que ubicarlas cerca de ventanas o en espacios con buena iluminación natural ayuda a que crezcan mejor. Uno de los errores más comunes es regar de más, por lo cual es preferible hacerlo de forma moderada y según la necesidad de cada especie, recordando que menos puede ser más.

Para generar dinamismo visual conviene mezclar plantas grandes con otras más pequeñas y utilizar recipientes de distintos estilos para aportar personalidad. Sumar estos detalles naturales permite lograr espacios más vivos y armoniosos con un cambio simple que genera un gran impacto en toda la casa.