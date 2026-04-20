La tierna foto que compartió Oriana Sabatini de su hija Gia

Oriana Sabatini alcanzó los treinta años este 19 de abril en una etapa de plenitud personal. La artista atraviesa su primer aniversario natalicio desde que se convirtió en madre de Gia hace un mes y compartió sus sentimientos en redes sociales.

Al mostrarse con la pequeña, la joven expresó que está "Cumpliendo 30 con el regalito que nos hicimos". Sobre el proceso de maternidad y su llegada, la flamante escritora comentó que "Tardó nueve meses en llegar. Me vino sin manual. Es perfecto". Recientemente, ella también describió su primer libro como "Visceral, ácida y erótica" al revelar el proceso de creación.

El entorno familiar acompañó la fecha con dedicatorias cargadas de afecto. Su pareja, Paulo Dybala, publicó imágenes de la cotidianidad de la actriz junto a la bebé y le escribió "¡Feliz cumple mamita hermosa! Gracias por todo lo que haces por nosotros... Te amamos con el alma y corazón". Ante este gesto, ella reaccionó conmovida asegurando que "No me entra tanto amor en el corazón".

Su madre, Catherine Fulop, también manifestó su alegría ante el presente de su hija diciéndole "Mi amor, orgullosa es poco. Emocionada también. Sos todo lo que soñé… y mucho más". Por su parte, Tiziana Sabatini se sumó a los festejos virtuales con un mensaje dedicado a su hermana donde le deseó "Feliz cumpleaños a mi persona favorita de este planeta, te amo".