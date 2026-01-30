A partir de febrero de 2026, entrará en vigencia un incremento del 16,9% en la tarifa de gas para todo el país. Según detallaron fuentes oficiales de Nación, la intención de la medida es "darle previsibilidad a los usuarios y evitar que las facturas de gas tengan saltos bruscos en los meses de mayor consumo, es decir, durante el invierno".

Este ajuste afectará a todos los niveles residenciales, variando según la zona y el gasto energético de cada cuenta. La categoría Residencial R1, que representa al 42% de los usuarios y abarca casi 4 millones de hogares, tendrá aumentos de $3000 o menos. Dentro de este grupo, aproximadamente uno de cada cinco usuarios verá un incremento inferior a los $1000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que integran al 70% de los usuarios nacionales, los incrementos promediarán entre $960 y $6400. En contraste, el 30% restante, correspondiente a los sectores de mayor consumo, percibirá aumentos que irán de los $2900 a los $11.300 en promedio.