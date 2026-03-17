La reaparición de cuerpos extremadamente delgados en la alfombra roja de los premios Oscar reavivó el debate sobre los estándares estéticos en Hollywood y el creciente uso de inyecciones para bajar de peso, tratamientos que generan preocupación en la comunidad médica.

Durante la gala, celebrada en el Dolby Theatre, figuras como Demi Moore, Nicole Kidman y Emma Stone llamaron la atención por lucir siluetas más delgadas que en apariciones anteriores, lo que generó comentarios en redes sociales y medios internacionales.

El fenómeno fue comparado con la estética “heroin chic” de los años 90, caracterizada por cuerpos extremadamente flacos, lo que encendió nuevamente el debate sobre la presión estética en la industria del entretenimiento.

En paralelo, especialistas advierten sobre el auge de medicamentos inyectables (originalmente desarrollados para tratar la diabetes tipo 2) que hoy también se utilizan para adelgazar. Estos fármacos, como los análogos de GLP-1, demostraron eficacia en el tratamiento de la obesidad, pero no fueron concebidos como soluciones rápidas con fines estéticos.

Desde el ámbito médico, remarcan que el principal riesgo no radica en el medicamento en sí, sino en su uso sin supervisión profesional. La pérdida de peso acelerada puede provocar efectos adversos como pancreatitis, deshidratación, pérdida muscular y alteraciones metabólicas.

Además, organismos internacionales han advertido sobre el uso indebido de estas drogas, señalando un aumento en los reportes de efectos adversos vinculados a su consumo sin control médico, en un contexto de creciente demanda global.

El debate vuelve a poner en tensión dos ejes: el ideal estético promovido por la industria y la salud real de las personas. Los expertos coinciden en que estos tratamientos pueden ser útiles, pero solo si forman parte de un abordaje integral que incluya alimentación, actividad física y seguimiento médico.

En este contexto, la imagen de las celebridades no solo marca tendencia, sino que también influye en conductas sociales, reabriendo una discusión que parecía saldada en favor de la diversidad corporal, pero que hoy vuelve a estar en jaque.