María Belén Ludueña reveló el nombre de su hijo con Jorge Macri

María Belén Ludueña atraviesa la semana 33 de su primer embarazo y, en una charla exclusiva con Mshow, terminó con el misterio al anunciar el nombre de su hijo con Jorge Macri.

La periodista reveló con alegría: “Se va a llamar Vito”. Según explicó, la elección tiene un sentido especial: “Vito es vida, protección, y me parece que con el apellido queda espectacular”. Además, admitió con humor que la decisión final tuvo su impronta personal: “El nombre fue una decisión más mía… soy la madre y lo estoy transportando”.

Actualmente, Ludueña se encuentra alejada del estrés laboral, enfocada en la calma y la conexión emocional. “Estoy muy tranquila, conectando con el bebé”, aseguró sobre su presente a pocas semanas de dar a luz.

Por su parte, Jorge Macri, quien ya tiene tres hijos, vive esta etapa con mucha ilusión a sus 60 años. Sobre el acompañamiento del Jefe de Gobierno, ella relató: “Está súper feliz, muy contento, acompañándome en todo”. También compartió un detalle sobre el deseo de su pareja: “Él quería ser papá a sus 60 años, así que es como un lujo que se está dando”.

Respecto a su futuro en los medios de comunicación, María Belén dejó en claro que no tiene apuro por regresar y confía en su trayectoria profesional,. “Cuando tenga ganas, pediré trabajo… creo que dejé una buena huella”, concluyó respecto a su carrera tras el parto.