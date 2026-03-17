La igualdad de Boca Juniors ante Unión de Santa Fe dejó una fuerte preocupación: Santiago Ascacíbar debió salir lesionado y será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la molestia muscular.

El volante central abandonó el campo de juego a los 51 minutos tras sentir una molestia en el isquiotibial, situación que fue confirmada por el entrenador Claudio Úbeda en conferencia de prensa.

A la espera del diagnóstico, en el cuerpo técnico ya consideran muy difícil que el mediocampista llegue en condiciones al próximo compromiso frente a Instituto de Córdoba, que se jugará en La Bombonera.

Ante este escenario, el DT comenzó a evaluar alternativas para reemplazarlo. La principal opción es el español Ander Herrera, quien ingresó en su lugar en Santa Fe y suma chances de ser titular.

Más atrás aparecen otras variantes como Williams Alarcón y Kevin Zenón, aunque ambos corren desde atrás en la consideración del entrenador.

La posible baja de Ascacíbar representa un golpe para Boca, ya que el mediocampista se había consolidado como una pieza clave en el esquema y venía siendo titular en todos los partidos del torneo.

El diagnóstico final se conocerá en las próximas horas, pero en el club ya se preparan para afrontar un partido clave sin uno de los pilares del equipo.