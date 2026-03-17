Los beneficiarios del fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF pidieron a la justicia de Estados Unidos que rechace la estrategia del país para evitar embargos, en el marco del juicio por más de 16.000 millones de dólares.

El planteo fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde los fondos demandantes solicitaron que continúe el proceso de discovery, una instancia clave para identificar bienes del Estado argentino que puedan ser ejecutados para cobrar la sentencia.

La defensa argentina había presentado una moción de urgencia para suspender ese procedimiento mientras avanza la apelación del fallo, con el objetivo de evitar que se avance sobre activos del país en el exterior.

Sin embargo, los fondos Petersen y Eton Park, respaldados por el litigante Burford Capital, rechazaron ese pedido y sostuvieron que se trata de una maniobra dilatoria para incumplir las obligaciones judiciales. También advirtieron que aceptar la suspensión implicaría “premiar” el comportamiento del Estado argentino.

El conflicto se da en el marco de una de las mayores condenas económicas contra la Argentina, originada en la nacionalización de YPF en 2012, que derivó en un fallo adverso en tribunales estadounidenses.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la postura argentina y pidió frenar el discovery, al considerar que podría resultar “intrusivo” y generar conflictos diplomáticos al involucrar activos de un Estado soberano.

La definición de la Cámara será clave para el futuro del caso: si avanza el proceso, podrían intensificarse los intentos de embargo sobre bienes argentinos en el exterior; si se suspende, el país ganará tiempo mientras continúa la apelación de fondo.