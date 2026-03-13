A qué famoso streamer le escribía Luana de GH y le hacía invitaciones indecentes

El paso de Luana Fernández por Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en un escándalo mediático tras las revelaciones de su ahora exnovio, Lucas Izzi. Durante un derecho a réplica en la casa, Izzi confrontó a la participante por presuntas infidelidades reiteradas, dejándola angustiada y sin capacidad de respuesta.

Posteriormente, en el programa LAM, el panelista Fefe Bongiorno aportó detalles sobre una relación paralela con Alexis, el mánager del streamer Oky. Según el periodista, "estuvieron saliendo durante los últimos ocho meses".

Bongiorno también relató que, según el entorno de Alexis, "él estaba muy enamorado y la quiere mucho, sostiene que es buena persona", aunque admitió que "lo que pasó en los últimos días lo tiene muy confundido".

Sobre el conocimiento que el tercero tenía de la situación, el panelista aclaró que "él sabía que ella estaba de novia, pero no era amigo de Lucas". En este contexto, se filtró una conversación privada donde Izzi, al descubrir el vínculo poco antes del ingreso de ella al reality, le escribió a Alexis: "Toda tuya campeón. Te la mando con un moño ahora cuando salga". Ante el mensaje, el mánager respondió inicialmente haciéndose el desentendido: "¿Qué onda? ¿Qué pasó? No entiendo".

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La polémica sumó un nuevo capítulo cuando el streamer Mernuel reveló que la jugadora también lo buscó por Instagram. Bongiorno explicó que "ella le había contestado varias historias diciéndole 'mi amor, te agarro'". Ante esta confesión pública en un stream, Lucas le escribió a Mernuel para agradecerle por contar la verdad.