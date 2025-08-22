Esperaron un año y medio para que finalmente condenaran al hombre que les quitó a su madre y también hermana. El femicida de Angaco, Ariel Omar "El Guascazo" Pérez, recibió prisión perpetua por acuchillar al menos unas ocho veces a su expareja Yanina Pérez, empleada del cementerio de Angaco. La mujer fue sorprendida mientras trabajaba. La emoción y el llanto de la familia de la víctima tras escuchar la resolución del tribunal.

"Tratando de sacar fuerzas porque nos seguimos bancando todo su egoísmo, su machismo, su mal comportamiento, su denigración. O sea, lo tuvo con mi mamá y ahora lo tiene con nosotros por su comportamiento en las audiencias, todo como venía haciendo, siempre comportándose mal, o sea, y siempre quiero resaltar que es un tipo que le hace mal a la sociedad totalmente", dijo Melina Gómez en rueda de prensa.

"Él no vivía con nosotros, aclaro, eso, era pareja de mi mamá, sí, pero cuando hemos ten tenido varias reuniones así con él, tomar mates nada más. Él sí, él siempre tenía que resaltar su violencia, siempre tenía que ser él y siempre denigraba a mi mamá y así sucesivamente. O sea, todo el tiempo era así. Deja su imagen tal cual es", cerró.

Por su parte, una hermana Flavia Pérez, dijo cómo recuerda a su hermana: "Con mucho amor, con muchísimo amor y con muchas ganas de vivir, porque como lo hemos hecho hasta ahora, seguir viviendo por ella porque estás en paz". Sobre la falta de consideración hacia el agresor: "No se merece una palabra de mi parte para él".