Ariel Omar Pérez, conocido como “El Guascazo”, fue condenado a prisión perpetua tras aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado por el femicidio de su expareja, Yanina Pérez. El hecho ocurrió el 15 de febrero del año pasado en el cementerio de Angaco, provincia de San Juan. El proceso judicial se desarrolló este viernes en Tribunales y estuvo marcado por fuertes incidentes protagonizados por el acusado, quien mantuvo actitudes violentas desde el inicio de la audiencia.

El juicio comenzó con tensión cuando Pérez se mostró visiblemente molesto por la presencia de la prensa en la sala. A minutos de iniciada la audiencia, se levantó del banquillo para evitar ser fotografiado y tuvo que ser retirado por tres policías. Luego de un breve paso por una sala contigua, desde donde pretendía seguir el debate por videoconferencia, volvió al recinto rodeado de personal policial debido a su comportamiento alterado.

Durante el desarrollo del juicio, Ariel Omar Pérez insultó a uno de los fiscales del caso, lo que derivó en su retirada forzada de la sala nuevamente. Esta no fue la primera vez que el acusado protagonizó hechos violentos en instancias judiciales. En una audiencia anterior, tiró un micrófono e intentó agredir al fiscal que detallaba su historial de violencia.

A pesar de su conducta, Pérez finalmente aceptó la imputación por homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía. Esta calificación legal contempla la pena máxima prevista en el Código Penal argentino, que es prisión perpetua. La Fiscalía ya había anticipado que sostendría esta pretensión durante el juicio.

Durante la audiencia, familiares y amigos de Yanina Pérez se concentraron frente al edificio de Tribunales para acompañar el proceso judicial y exigir justicia. El fallo, aunque abreviado, pone fin al proceso penal y ratifica la responsabilidad de Ariel Omar Pérez por el femicidio ocurrido en 2024.