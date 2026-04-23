Abrió Miniso en Argentina con cinco cuadras de fila para entrar al local

La calle Florida vivió este jueves una jornada singular con la inauguración del primer local oficial de Miniso en Buenos Aires, un evento que atrajo a una multitud principalmente compuesta por adolescentes y jóvenes y que generó filas de hasta cinco cuadras de extensión. Desde horas antes del amanecer, los primeros fanáticos comenzaron a congregarse en las inmediaciones del local, que abrió sus puertas a las 12.30, con una expectativa tal que la cola llegó a alcanzar esa magnitud antes de la apertura.

El fenómeno, que ya se había observado con otras firmas internacionales como Decathlon y Victoria's Secret, se repitió con la llegada de la cadena de origen chino. Muchos de los asistentes se destacaron por lucir prendas y accesorios de color rojo, el tono corporativo de la marca, mientras que varias personas eligieron vestirse como personajes de animé, una tendencia que acompaña al perfil joven de los consumidores de la franquicia. La convocatoria a la puerta del local se inició a las cinco de la madrugada, varias horas antes de la hora pautada para la apertura, y quienes aguardaron durante horas sobre la peatonal lo hicieron con la esperanza de obtener algunos de los premios que la empresa ofreció en el marco de su desembarco en el país.

La estrategia de premios, similar a la utilizada por Decathlon meses atrás, incentivó a los fanáticos a vestir de rojo. Las primeras doscientas personas en la fila que cumplieron con ese requisito recibieron un obsequio especial. Además, la marca organizó dinámicas dentro del local: tres tickets con premios adicionales permanecían ocultos en distintos sectores, y durante la jornada se realizó el juego denominado "Minuto ganador", que permitía a los participantes recorrer la tienda durante sesenta segundos y llevarse todo lo que lograran tomar en ese tiempo.

El desembarco de Miniso en Argentina no solo generó expectativa entre los consumidores, sino que también implicó una apuesta de inversión significativa. La compañía anunció una inversión de cincuenta millones de dólares destinada a la expansión en el país, con la apertura planificada de cien locales en los próximos cinco años, lo que contempla la creación de entre ochocientos y mil empleos directos. El local que abrió sus puertas en la calle Florida marca el inicio de la etapa oficial de la marca en el país, ya que desde la empresa remarcaron que el punto de venta que funcionó hasta la pandemia en la peatonal Lavalle no formaba parte de la red oficial.

La planificación de Miniso en Argentina incluye un mix de puntos de venta a la calle, ubicados en zonas de alto tránsito y shoppings, con locales que van de los doscientos a los seiscientos metros cuadrados. La empresa también proyecta instalarse en aeropuertos y otros espacios con alto caudal de público, con el objetivo de replicar modelos exitosos en grandes capitales como Madrid, París, Nueva York o Ciudad de México. La segunda sucursal ya tiene fecha concreta y funcionará en el shopping DOT Baires, con quinientos metros cuadrados y una estética diferencial, y su inauguración está prevista para mayo.

Fundada en 2013 en Guangzhou, China, Miniso alcanzó un crecimiento sostenido en diferentes regiones, con presencia en ciento doce países y una red de siete mil setecientas tiendas. Su propuesta, centrada en productos personales y para el hogar con inspiración japonesa, logró captar el interés del público joven y de los usuarios de redes sociales, donde sus artículos suelen viralizarse. Durante la jornada de apertura, la presencia de seguidores de la marca con remeras y gorros rojos dominó el paisaje sobre la peatonal, y las imágenes de la fila reflejaron el alcance que la propuesta de Miniso tiene entre las nuevas generaciones. La empresa reforzó el carácter aspiracional de la marca con la organización de actividades exclusivas para quienes participaron de la inauguración y con la promesa de repetir este tipo de acciones en futuras aperturas.