Seguirá libre el joven que conducía sin carnet ni seguro y mató a una mujer

La Justicia sanjuanina condenó a Jeremías Andrés Vega Quiroga, el joven acusado de atropellar y causar la muerte de una mujer mayor de edad en un siniestro vial ocurrido en septiembre de 2025 en el departamento de Chimbas. El muchacho aceptó su culpabilidad, aunque no pidió disculpas por el hecho que se llevó la vida de la víctima.

El trágico episodio tuvo lugar el 9 de septiembre de 2025 en la intersección de las calles Mancini y El Sembrador, en Chimbas. Allí, Ana María Díaz cruzaba la calle cuando, al llegar a la mitad de la calzada, fue embestida por una moto que circulaba sin carnet y sin seguro. El impacto dejó a la mujer tendida en el suelo, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permaneció internada durante varios días en estado reservado. El 11 de septiembre, la víctima falleció como consecuencia de una falla multiorgánica derivada de un politraumatismo, según indicaron las autoridades médicas.

Ante este desenlace, la causa fue caratulada como homicidio culposo por conducción negligente e imprudente. Durante la investigación se determinó que el conductor no respetó la prioridad de paso al momento del impacto, además de carecer de la documentación habilitante y del seguro obligatorio para circular.

Este jueves se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Roberto Ginsberg y la defensa de Vega Quiroga, representada por Rodolfo Pardo Conte Grand. Como resultado, el joven fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional, más cinco años de inhabilitación para conducir, además de las costas y accesorios legales correspondientes. De este modo, el condenado seguirá en libertad, siempre que cumpla con las condiciones impuestas por la Justicia.