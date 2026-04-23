La Unidad Rural Nº 3 Los Médanos, dependiente de la Policía Rural de San Juan, desbarató dos puntos de venta ilegal de aves autóctonas en el departamento Caucete, tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia de Paz local.

Los procedimientos fueron dispuestos por la jueza Luciana Salva, luego de una investigación que permitió establecer la existencia de domicilios donde se realizaba la caza, tenencia y comercialización de fauna silvestre.

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio Ruta 20, donde los efectivos secuestraron múltiples especies de aves autóctonas, entre ellas siete colores, calandrias, cardenales amarillos, chamichines, corbatas y otras especies. También se incautaron más de veinte jaulas de distintos tamaños y materiales, utilizadas para el encierro y traslado de los animales.

En simultáneo, en Villa Dolores, el segundo allanamiento permitió el secuestro de nuevas especies como cabecitas negras, diucas y venteveos, además de jaulas de madera y hierro, trampas y transportadores empleados para la captura y comercialización.

En total, los procedimientos arrojaron el rescate de 17 aves autóctonas y el secuestro de más de 30 jaulas y elementos de captura.

Según informaron fuentes policiales, un hombre mayor de edad, identificado con el apellido Acuña, quedó vinculado a actuaciones contravencionales en el marco de la causa.

Las aves fueron puestas a resguardo para su evaluación y posterior reinserción en su hábitat natural, mientras continúa la investigación para determinar si existen más personas involucradas en la red de comercialización ilegal de fauna silvestre en la zona.