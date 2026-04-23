La fiscal federal Alejandra Mángano pidió archivar la causa penal que investigaba el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el avión presidencial durante la gira oficial a Estados Unidos realizada en marzo para la denominada “Argentina Week”.

El dictamen fue presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, donde la fiscal sostuvo que “no se advierte la comisión de conductas delictivas” y que el uso del avión presidencial no implicó un gasto adicional para el Estado.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó la presencia de Angeletti en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei en el viaje a Nueva York.

Según el dictamen, el análisis de la capacidad del avión presidencial Boeing 757-200 y la cantidad de pasajeros transportados permitió concluir que había plazas disponibles suficientes, por lo que la incorporación de la invitada no alteró la planificación del vuelo ni generó costos extra.

Mángano también señaló que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se enmarcó dentro de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y que el viaje no modificó la finalidad pública de la misión oficial.

En relación al posible impacto económico, la fiscalía indicó que no hubo erogaciones adicionales en alojamiento, ya que los gastos hoteleros se realizan en base doble. También se determinó que la estadía de la comitiva fue cubierta con tarjetas corporativas oficiales sin registros de viáticos extra.

El análisis incluyó además el pasaje de regreso de Adorni en primera clase, cuyo costo fue abonado por la Jefatura de Gabinete, algo contemplado por la normativa para funcionarios de alta jerarquía. El pasaje de Angeletti, en tanto, fue abonado de forma privada.

En la causa también intervino la fiscalía, que concluyó que la presencia de la esposa del funcionario no configuró el delito de malversación de caudales públicos, figura penal que había sido incluida en la denuncia original.

El expediente había incorporado informes de la Secretaría General de la Presidencia, datos técnicos del vuelo oficial ARG-01 y documentación de la empresa estatal Optar, que confirmó la emisión de pasajes oficiales sin registros a nombre de Angeletti en el tramo de regreso.

Con este dictamen, la fiscalía consideró que la investigación no cuenta con elementos suficientes para sostener una acusación penal y pidió su cierre.

En paralelo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni continúa siendo investigado en otras causas judiciales vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito y supuestas dádivas, actualmente en etapa de prueba.

También intervienen en esos expedientes el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.