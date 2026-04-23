Docentes universitarios anunciaron paro total desde el 27 de abril

El conflicto en las universidades públicas suma un nuevo capítulo. Los gremios docentes anunciaron un paro total de actividades para la semana del 27 de abril, en el marco de un plan de lucha que se intensifica ante la falta de avances en el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La medida fue confirmada por Guadalupe Aguiar, secretaria general de SIDUNSJ, quien detalló que la convocatoria es conjunta con ADICUS y que abarcará toda la semana próxima. “El plan de lucha trazado incluye la semana próxima de paro total desde el 27 de abril. Toda esa semana se aplicará la medida de fuerza”, sostuvo.

Carpa universitaria y actividades abiertas

En paralelo a las medidas de fuerza, los docentes llevan adelante acciones de visibilización en espacios públicos. Este miércoles se desarrolló la segunda jornada de la “carpa por la universidad y la soberanía”, una iniciativa impulsada por SIDUNSJ en el marco de una convocatoria federal.

La actividad tuvo lugar en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, específicamente en el andén del antiguo ferrocarril, un sitio cargado de valor histórico para la comunidad universitaria.

Desde las 10:30 hasta las 18, docentes de las cinco facultades participaron con propuestas abiertas al público que incluyen talleres, clases públicas, muestras académicas y espacios de debate. Entre las actividades se destacaron exhibiciones del herbario universitario y provincial, talleres de croquis e ilustración botánica, y charlas orientadas a discutir el financiamiento del sistema universitario.

Aguiar explicó que el objetivo es “compartir saberes y experiencias para generar diálogos con la comunidad”, al tiempo que se busca visibilizar el impacto del conflicto en el funcionamiento de las universidades.

Reclamo por financiamiento y continuidad del plan de lucha

El eje del reclamo radica en la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario. Según los gremios, los plazos establecidos ya se encuentran vencidos, lo que motivó la profundización de las medidas.

“En la medida en que el gobierno se siga resistiendo a cumplir la ley, es muy posible que tengamos que seguir con estas acciones”, advirtió Aguiar, sin descartar nuevas jornadas de protesta en el espacio público.

En ese contexto, este 24 de abril se realizará un plenario de CONADU, donde representantes de todo el país definirán los próximos pasos del plan de lucha.

Un conflicto en escalada

El paro anunciado para la próxima semana se suma a una serie de medidas que se vienen desarrollando desde comienzos de abril, en un escenario de creciente tensión entre los gremios docentes y el Gobierno nacional.

Desde los sindicatos remarcan que la protesta no solo apunta a una recomposición salarial, sino también a garantizar el sostenimiento del sistema universitario público. En ese marco, las actividades abiertas buscan reforzar el vínculo con la sociedad y poner en agenda el rol estratégico de la educación superior.

Por el momento, la medida de fuerza del 27 de abril se mantiene sin cambios y marcará una semana completa sin actividades académicas en las universidades alcanzadas por la convocatoria.