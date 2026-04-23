Los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, del bloque Producción y Trabajo, presentaron un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Nación para rechazar las afirmaciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sobre los límites territoriales en la zona de Ischigualasto. La iniciativa surge como respuesta a los recientes dichos del mandatario riojano, que generaron una fuerte reacción en el arco político sanjuanino. En ese contexto, los legisladores buscaron llevar el tema al plano institucional nacional, con el objetivo de dejar sentada una postura formal en defensa de los límites provinciales.

“Presentamos un proyecto de declaración para rechazar el desconocimiento territorial que pretende el gobernador de La Rioja”, señalaron los diputados, al tiempo que remarcaron que la discusión no es política sino jurídica. En ese sentido, hicieron eje en la vigencia de la Ley Nacional N° 18.004, que establece los límites entre San Juan y La Rioja.

Según explicaron, se trata de una norma con más de medio siglo de vigencia, que además fue ratificada por el Congreso de la Nación en 2014, lo que refuerza su validez. “No es un acuerdo entre funcionarios, es la ley que define nuestra identidad y soberanía provincial”, sostuvieron, en una definición que apunta a reforzar el carácter institucional del reclamo sanjuanino frente a las declaraciones de Quintela.

El proyecto de declaración busca expresar el rechazo de la Cámara baja a cualquier intento de desconocer los límites establecidos por ley, en un contexto donde el tema escaló más allá de lo local y comenzó a tener repercusión nacional.

Además, los legisladores alinearon su postura con la del gobernador Marcelo Orrego, quien ya había manifestado públicamente que la provincia defenderá su territorio con respaldo legal. “Vamos a defender a San Juan con la ley en la mano ante cualquier planteo”, remarcaron.

De esta manera, Picón y Jaime avanzaron con una herramienta legislativa para fijar posición en el Congreso y reforzar la defensa institucional de San Juan. El tema, lejos de cerrarse, suma ahora un nuevo capítulo en el ámbito parlamentario, donde se buscará consolidar un respaldo político más amplio.