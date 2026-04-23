Milei irá al Congreso con Adorni y confirmó que buscará la reelección en 2027

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles 29 de abril asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su exposición ante los legisladores. La decisión representa una señal política de respaldo en medio de la investigación judicial que involucra al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

“Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, afirmó el mandatario, quien aseguró que el funcionario está respondiendo a los requerimientos judiciales y que el Gobierno mantiene una postura de tranquilidad frente al avance de la causa.

Respaldo político en un contexto de investigación

La presencia de Milei en el Congreso se da en una jornada que se anticipa tensa, con la oposición enfocada en interpelar a Adorni por su situación patrimonial. El jefe de Gabinete se encuentra bajo la lupa por la adquisición de bienes, entre ellos un departamento en el barrio porteño de Caballito y una propiedad en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Ejecutivo sostienen que el proceso judicial sigue los canales institucionales y que no existen irregularidades comprobadas. En ese sentido, el Presidente insistió en que será el propio funcionario quien dará las explicaciones correspondientes ante los legisladores.

“Me voy a presentar”: Milei proyecta su reelección

Durante la entrevista, el mandatario también dejó definidas sus intenciones políticas a mediano plazo. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, sostuvo.

De esta manera, Milei ratificó que buscará competir por la reelección en 2027, en un escenario que dependerá tanto de la evolución económica como del respaldo electoral a su gestión.

Reunión con Peter Thiel y afinidad ideológica

El Presidente también se refirió al encuentro que mantuvo en Casa Rosada con el empresario y referente del pensamiento liberal Peter Thiel. Milei calificó la reunión como “maravillosa” y destacó coincidencias en torno a la reducción del gasto público y la presión fiscal.

Según explicó, ambos compartieron críticas al impuesto a la riqueza, al que definió como una “doble imposición” y un desincentivo a la inversión. Además, subrayó la importancia de la “batalla cultural” como complemento de las reformas económicas impulsadas por su gobierno.

Expectativas económicas: inflación a la baja

En materia económica, Milei expresó confianza en una desaceleración de la inflación en los próximos meses. Argumentó que la recaudación de marzo mostró señales de estabilización en la actividad y que el crédito comenzó a recuperarse, lo que indicaría una recomposición del capital de trabajo.

“Se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta”, afirmó, al tiempo que destacó el rol de la acumulación de reservas para evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio.

El mandatario defendió además el ajuste fiscal como una herramienta necesaria para estabilizar la economía y sostuvo que la mejora en los salarios dependerá de un aumento sostenido de la productividad.

Malvinas: una estrategia “con inteligencia”

Por último, Milei se refirió a la cuestión de las Islas Malvinas y aseguró que su gobierno trabaja para avanzar en su recuperación, aunque descartó medidas apresuradas. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible, pero hay que hacerlo con cerebro”, señaló.

En un contexto político y económico complejo, la agenda del Gobierno combina respaldo interno, proyección electoral y señales hacia el exterior. La exposición en el Congreso del próximo miércoles se perfila como un nuevo punto de tensión en la dinámica entre el oficialismo y la oposición, con impacto directo en el escenario político nacional.