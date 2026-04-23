La Embajada China en Argentina publicó un duro comunicado este lunes rechazando las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos Peter Lamelas, quien planteó en una entrevista con un medio salteño que los estadounidenses “ignoraron” a América Latina por muchos años y, a partir de eso, “los chinos se metieron” en su economía.

"Nosotros, los estadounidenses, ignoramos a Latinoamérica por cuarenta, cincuenta años. No prestamos atención, y los chinos se metieron aquí. Todo el mundo hace negocios con los chinos, pero estamos preocupados porque cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada. Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente", dijo Lamelas en diálogo con El Tribuno.

Las declaraciones de Lamelas hicieron enojar al embajador chino en Argentina, Wang Wei, que difundió un comunicado por redes sociales repudiando lo expresado por el diplomático y exigiéndole a Estados Unidos que haga “algo concreto” por el “desarrollo” de la Argentina y el resto de América Latina y el Caribe.

“El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina, en una entrevista concedida en la provincia de Salta en la que también formuló declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe", comienza el comunicado de la sede diplomática.

Los comentarios de Lamelas, sigue el texto, "ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia".

“Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”, añade la nota, que contrasta la postura del embajador con la del primer mandatario de su país: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países". indica el comunicado.

En ese marco, recuerda que “en la actualidad funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%”. La gran mayoría de esas firmas, además, “ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”, comenta el texto.

“Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”, advierte la Embajada de China en el comunicado.

Además, la misiva consular en ese sentido resalta que: “En la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX. El rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegidos por sus propios pueblos. Son ellos quienes tienen que decidir con quién cooperar y entablar amistades”.

El vínculo entre China y América Latina y el Caribe, agrega el comunicado, “es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos”.

“En sus relaciones con la Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros. Esta cooperación provoca una sustancial mejora en los intereses fundamentales de todas las partes, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo", explica.

Por último, el embajador cerró su mensaje: “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesadas que reconocen la corriente principal del mundo actual. En lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la ‘amenaza china’, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.