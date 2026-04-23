Investigan la red de distribución de explotación sexual "Argentina Casting"

La investigación conocida como “Argentina Casting” se consolidó como uno de los casos más relevantes en materia de delitos contra la integridad sexual en entornos digitales en la Argentina. Con eje en la presunta captación de mujeres jóvenes a través de redes sociales, la causa avanza en la Justicia federal bajo la hipótesis de un esquema sostenido de explotación sexual con alcance interprovincial.

El inicio de la causa: una denuncia y la pista digital

El expediente se inició a partir de una denuncia anónima recibida en marzo de 2025 en la línea 145, especializada en casos de trata de personas. A partir de ese dato inicial, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) desplegó tareas de inteligencia digital que permitieron identificar perfiles en redes sociales asociados a la marca “Argentina Casting”, bajo la cual se ofrecían supuestas oportunidades de participación en producciones audiovisuales.

Con el avance de la investigación, los fiscales reconstruyeron un patrón de conducta: mujeres jóvenes eran contactadas a través de Instagram y otras plataformas, donde se les ofrecía dinero a cambio de participar en encuentros sexuales que eran filmados. Según la acusación, el consentimiento se encontraba viciado por el engaño, ya que se les aseguraba que el material sería difundido únicamente en el exterior, una condición que no se cumplía.

El perfil del acusado y su rol en la operatoria

En ese contexto, la causa derivó en la imputación de Gianfranco Gaspar Núñez, señalado como el principal responsable del dispositivo. De acuerdo con la investigación, el acusado —de 30 años y oriundo de Rosario— se presentaba como productor audiovisual, utilizaba múltiples perfiles digitales y coordinaba encuentros en distintas provincias.

Para los investigadores, su rol no era circunstancial sino estructural: habría organizado y sostenido el circuito de captación, producción y comercialización del contenido, con un funcionamiento que se mantuvo activo durante al menos tres años.

Los delitos bajo investigación

Los delitos que se le atribuyen incluyen trata de personas con fines de explotación sexual, en los términos del artículo 145 ter del Código Penal, así como la promoción y facilitación de la prostitución ajena. La acusación contempla agravantes vinculados al engaño, la reiteración de hechos y la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

La fiscalía sostiene que no se trata de episodios aislados, sino de una operatoria sistemática, con características propias de los esquemas de explotación que combinan presencialidad y difusión digital del contenido.

Vulnerabilidad y perspectiva de género

Uno de los aspectos centrales del caso es el contexto en el que se producía la captación. Los testimonios incorporados al expediente dan cuenta de que muchas de las mujeres atravesaban situaciones económicas complejas, lo que fue considerado por los investigadores como un factor de vulnerabilidad aprovechado por el acusado.

Desde una perspectiva de género, la causa pone el foco en cómo las desigualdades estructurales pueden ser utilizadas como herramienta de coacción indirecta en delitos de explotación, incluso cuando medie un aparente consentimiento inicial.

Cómo operaba “Argentina Casting”

La notoriedad pública de “Argentina Casting” estuvo vinculada tanto a la masividad de las redes sociales como al formato utilizado: una estética de “casting” o convocatoria laboral que funcionaba como fachada. Esa construcción discursiva, sumada a la promesa de ingresos rápidos, facilitó la expansión del mecanismo y dificultó su detección temprana.

Según la investigación, el esquema incluía la captación online, la coordinación de encuentros en distintos puntos del país y la posterior comercialización del material en plataformas digitales, sin restricciones geográficas.

El estado actual del expediente

En marzo de 2026, Núñez fue detenido y posteriormente se dictó su prisión preventiva por 90 días, medida que podría extenderse en función del avance del proceso. La investigación continúa en etapa de recolección de prueba, con peritajes sobre dispositivos electrónicos y la incorporación de nuevos testimonios.

No se descarta la aparición de más víctimas ni la ampliación de la imputación, en una causa que aún se encuentra en desarrollo.

Lo que viene: un caso clave para la Justicia

El caso se encamina hacia una eventual elevación a juicio oral, aunque los tiempos dependerán de la complejidad del expediente. De confirmarse las hipótesis fiscales, las penas previstas para el delito principal oscilan entre los 8 y los 12 años de prisión, con posibilidad de agravamiento.

Más allá de su desenlace judicial, la causa “Argentina Casting” abre un escenario de discusión más amplio sobre las formas contemporáneas de explotación sexual mediadas por tecnología. En particular, pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección e investigación en plataformas digitales, así como de incorporar una mirada integral que contemple las condiciones sociales y económicas que atraviesan a las víctimas.