Este jueves 21 de marzo de 2024, la Justicia de San Juan absolvió a Kevin Vega, el hombre acusado de violar a una amiga mientras dormía en Rivadavia. El abogado defensor del joven, Martín Zuleta, dio detalles del caso a DIARIO HUARPE.

“El juicio duró una semana y dos días y terminó este jueves. En los alegatos, la fiscalía pidió siete años de cárcel y yo, como parte de la defensa, solicité la absolución. Finalmente, la jueza Verónica Chicón resolvió a favor de mi defendido”, expresó Zuleta.

El abogado explicó que durante el juicio se pudo comprobar que la supuesta víctima había invitado a Vega a su casa, habían tomado fernet y vieron una película en la cama. Eran amigos y se conocían hace tiempo, tenían buena onda. El defensor particular agregó que la mujer fue quien invitó a tener relaciones sexuales al acusado, pero este no quiso.

Publicidad

Posteriormente, el letrado manifestó que en el juicio no se acreditó la violación y tampoco la falta de consentimiento de la supuesta víctima. Y destacó que el relato de un testigo, que vivía en la misma casa donde aparentemente había ocurrido el abuso sexual, fue clave, porque manifestó que no notó nada extraño el mismo día de la supuesta violación.

Para ir cerrando, Zuleta destacó que el informe del médico legista tenía errores, pues al momento de hacerse el estudio, la víctima no había llevado el documento de identidad. Para el abogado, el estudio no se debería haber realizado sin comprobar la identidad real de la denunciante. A pesar de esto, el abogado litigante señaló que el informe no fue contundente porque indicaba una erosión o un roce en el ano.

Denuncia

A la hora de hacer la denuncia ante la fiscalía Cavig, en enero de 2023, la mujer contó que se juntó con su amigo Vega a ver una película y a tomar fernet en su casa. Pero las cosas se tornaron extrañas para la víctima.

Según su relato, quedó inconsciente y se durmió, pero se despertó cuando sintió que el imputado la accedía carnalmente vía anal. La mujer llegó a decirle que “no, no” y volvió a quedarse dormida. Al otro día se levantó, ya más consciente, y notó que tanto Vega como ella se encontraban totalmente desnudos. Es ahí cuando tomó la decisión de levantarlo y echarlo de su casa.

Publicidad

Luego pidió ayuda a sus seres más cercanos, a los que les confesó lo que había sufrido. Todo derivó en una denuncia por abuso sexual en la sede de fiscalía Cavig, la que llegó a juicio el lunes 11 de marzo.