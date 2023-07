Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET reanudaron la paritaria este lunes junto con el Gobierno de San Juan con el objetivo de obtener una respuesta a los pedidos llevados adelante hace una semana. Finalmente, no pudo resolverse el adelantamiento del tramo de 10% de septiembre para julio. Esto es porque hay un debate de cuánto debería ser Salario Mínimo Docente Nacional Garantizado (SMNG), ya que el compromiso de la provincia era que fuese un mayor al nacional, que en julio, es de $165.000. Aplicando este porcentaje, para los gremios la suma en la provincia debería ser de $214.500, pero para el Gobierno es una suma mucho menor.

A la espera de lo que responda Nación, lo que sí se arregló, fue establecer como monto remunerativo el concepto A56, incrementándolo a un único valor de $30.000 y, con respecto al E66, también incrementarlo, pero sobre la base de la antigüedad docente, lo que aseguraría la pirámide salarial de los profesionales. Ambos, a cobrarse con el sueldo de julio. Mientras tanto, queda pendiente una nueva reunión para cuando llegue la respuesta de Nación sobre el mínimo garantizado.

Uno de los principales pedidos de los gremios docentes hacia el gobierno provincial, que era el adelantamiento del tramo del 10% de septiembre para los salarios de julio, finalmente no pudo ser. Es que hay problemas de interpretación con lo que sería el SMNG en San Juan. Cabe aclarar que, en junio del 2022, el acuerdo había sido que este salario en la provincia siempre sea un 30% mayor que en Nación. Las autoridades de la provincia manifiestan que “a su criterio, la paritaria Nacional de fecha 7 de junio de 2023 replica el espíritu que llevó a la provincia a establecer el Salario Neto Docente Provincial Garantizado”. En contraposición, los sindicatos aducen que, en los $165.000 de Nación, no está incorporado ese 30%, por lo que según su postura el salario mínimo garantizado provincial tendría que ser de $214.000. Por este altercado es que se pidió una respuesta a Nación, que aún no reciben. Esta aclaración es fundamental para continuar con el debate en un nuevo llamado.

Lo que sí se pudo acordar fue la incorporción progresiva del concepto A56, en un único valor de $30.000, ya que antes se pagaba de manera desigual. Con respecto al E66, se pagará a partir de julio por cargo y hasta dos cargos según la antigüedad. A las personas que recién entran a trabajar, se les pagará $12.000; de uno a cuatro años, $14.000; de cinco a nueve, $20.000; de 10 a 24 años, $22.000; y 25 años o más, $24.000. Ambos montos se actualizarán proporcionalmente a los incrementos que se produzcan al valor índice. A pesar de esta decisión, los gremios docentes reafirmaron el pedido de pasar de forma paulatina el G33 (complemento al mínimo) al salario básico. Otra cuestión que deberá esperar la respuesta nacional.

Con el cumplimiento del E66 se cumple uno de los pedidos más importantes de los gremios docentes: la pirámide salarial. Si bien para el Gobierno había diferencia entre los docentes con diferentes antigüedades, para los sindicatos esto no se cumplía, ya que con el monto que el Estado ponía para que todos los docentes lleguen a un mínimo de $180.000, “la brecha no se mantenía”.

En relación con el índice de actualización salarial del 5% por sobre la inflación, acordado en marzo de este 2023, seguiría en pie por lo menos hasta que se vuelva a negociar. Lo cierto es que el salario docente de julio está prácticamente cerrado y las paritarias se reanudarán luego de que Nación responda lo del salario mínimo garantizado. Si hay montos retroactivos, se pagarán en agosto a través de planilla complementaria.

Ahora, lo que resta es reunirse con los sindicatos no docentes para llevar adelante un acuerdo. Sin embargo, todavía no hay una fecha firme para llevar adelante la reanudación de las paritarias.

Textuales

“La parte patronal que tuviéramos un acuerdo que es un acuerdo parcial, esto no es definitivo, para que puedan liquidar los sueldos del mes de julio. Se le ha pedido el adelanto del 10% del mes de septiembre, pero lo más fuerte que hemos pedido es el G33”, Daniel Quiroga, secretario general de AMET.