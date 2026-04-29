La presentación del informe de gestión del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados se vio interrumpida este miércoles por un violento cruce de acusaciones que terminó con la intervención directa del presidente Javier Milei. Lo que debía ser una jornada de exposición institucional derivó en un escándalo de gritos y reproches que paralizó la sesión por varios minutos.

El incidente comenzó cuando Adorni se disponía a dar detalles sobre la postura de Argentina respecto al conflicto bélico en Medio Oriente. En ese momento, legisladores de las bancadas de izquierda comenzaron a interrumpir al funcionario a los gritos, tildando de "asesinos" a los integrantes del Ejecutivo nacional.

La reacción del Presidente

Ante la insistencia de las interrupciones, el presidente Milei, quien seguía la sesión desde uno de los palcos, no se quedó callado y salió en defensa de su jefe de ministros. Con un tono visiblemente molesto, el mandatario apuntó directamente contra la bancada opositora.

“¡Ustedes son los asesinos que mataron a 150 millones de personas!”, gritó Milei desde las gradas, en clara referencia a las víctimas atribuidas históricamente a regímenes comunistas y socialistas en el mundo. La frase escaló rápidamente el nivel de confrontación en el recinto, obligando a las autoridades de la Cámara a pedir orden para continuar con el debate.

Un informe bajo fuego

Pese al clima de hostilidad, Adorni intentó retomar el hilo de su discurso, aunque el ambiente quedó enrarecido por el resto de la jornada. Desde el oficialismo calificaron la actitud de la izquierda como una falta de respeto institucional, mientras que desde la oposición denunciaron que la reacción del Presidente busca amedrentar a quienes cuestionan la política exterior del país.

El cruce se volvió viral en cuestión de segundos, evidenciando una vez más la profunda grieta que atraviesa al Congreso Nacional y la dificultad para llevar adelante los debates técnicos de gestión sin caer en enfrentamientos ideológicos de alto impacto.