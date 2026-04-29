El Gobierno nacional prepara un megaoperativo de seguridad para la movilización convocada por la CGT a Plaza de Mayo, en el marco de la previa del Día del Trabajador, ante la expectativa de una alta concurrencia y posibles tensiones en la vía pública.

Según trascendió, el dispositivo incluirá vallados en puntos estratégicos, cortes de tránsito en la zona céntrica y controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Además, se desplegarán alrededor de 1000 efectivos en coordinación entre fuerzas federales y la Policía de la Ciudad.

El operativo también contempla la participación de organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que realizará controles sobre los vehículos que ingresen a la Capital, en especial aquellos vinculados al traslado de manifestantes.

La movilización, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), se realizará el 30 de abril a partir de las 15, en la antesala del Día del Trabajador. La protesta busca visibilizar reclamos por la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo y el rechazo a las políticas del Gobierno.

En la Casa Rosada admiten preocupación por la magnitud de la convocatoria y por el contexto social, en el que también se esperan otras manifestaciones vinculadas a conflictos universitarios y organizaciones sociales.

Por la dimensión de la marcha, se prevé una fuerte afectación del tránsito en el microcentro porteño y zonas aledañas, con cortes totales y desvíos durante varias horas.

El despliegue forma parte de una estrategia oficial para garantizar el orden público y evitar incidentes en una jornada que se anticipa masiva y con alto contenido político y sindical, en un escenario de creciente conflictividad social.