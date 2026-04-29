En el marco de las actividades que buscan poner en valor el patrimonio histórico y cultural de la capital sanjuanina, continúa la experiencia denominada "Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo urbano". Se trata de una iniciativa que propone a sanjuaninos y turistas caminar la ciudad bajo una nueva perspectiva: la de Domingo Faustino Sarmiento como un visionario e impulsor de proyectos y transformaciones sociales.

La propuesta no solo se queda en los libros, sino que invita a reconocer las instituciones e iniciativas que el prócer gestó y que hoy forman parte de la identidad urbana. El trayecto articula la emblemática Casa Natal de Sarmiento con el Hub del Oeste, estableciendo un puente directo entre la historia del siglo XIX y el espíritu emprendedor actual.

Día, hora y punto de encuentro

La cita está programada para este jueves 30 de abril a las 18 horas. El punto de partida será la puerta de la Casa Natal de Sarmiento, ubicada en calle Sarmiento 21 Sur, en pleno corazón de la Ciudad de San Juan.

Desde la organización destacaron que el objetivo es pensar a Sarmiento no solo como el "Maestro de América", sino como un hacedor incansable que, con sus ideas, logró conectar la historia con el desarrollo de la ciudad moderna.

Cómo participar

La actividad es totalmente gratuita, aunque los cupos son limitados para garantizar una mejor experiencia durante el recorrido. Los interesados pueden asegurar su lugar de dos maneras: Presencial acercándose directamente por el museo Casa Natal y virtual escribiendo un mensaje de WhatsApp al número 2645608476.

Se recomienda a los asistentes asistir con calzado cómodo para disfrutar del sendero que promete una tarde diferente, conectando el pasado institucional de la provincia con los desafíos del presente.