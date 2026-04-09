En medio de la polémica por la compra de un departamento, la escribana de Manuel Adorni aportó un dato clave sobre la operación al revelar un vínculo personal entre el funcionario y una de las familias vendedoras.

Se trata de Adriana Nechevenko, quien explicó que el hijo de una de las jubiladas propietarias mantiene una relación de amistad con Adorni, lo que habría influido en la elección de la vivienda.

La declaración se dio en el marco de una investigación judicial que analiza el origen de los fondos y las condiciones en las que se realizó la compra del inmueble, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la escribana, la operación no presenta irregularidades y se enmarca dentro de prácticas habituales del mercado inmobiliario. En ese sentido, aseguró que nunca detectó aspectos sospechosos y defendió la transparencia del proceso.

Además, detalló que el departamento pertenece a un grupo familiar y que la relación previa con el entorno del funcionario explica el acceso a la propiedad.

Nechevenko también indicó que la mudanza respondió a cuestiones de seguridad vinculadas a la exposición pública de Adorni desde su rol en el Gobierno, y no a un cambio por motivos de lujo o inversión.

Respecto al financiamiento, explicó que la compra se concretó con fondos provenientes de la venta de una propiedad anterior y mediante una hipoteca tradicional, intentando así despejar dudas sobre el patrimonio del funcionario.

La causa sigue bajo análisis judicial, mientras desde el entorno del jefe de Gabinete buscan desactivar las críticas y demostrar que la operación se ajusta a derecho.