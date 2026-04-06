La participación de San Juan en el futuro de la exploración lunar podría estar en riesgo. Así lo advirtió el astrónomo Eric González, quien planteó que la continuidad del radiotelescopio chino-argentino CART es clave para que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) mantenga un rol activo en el desarrollo científico internacional.

El investigador fue directo: si el proyecto no se reactiva, la provincia puede perder una oportunidad estratégica en un escenario global donde la Luna volvió a ser un eje de competencia tecnológica y política.

El CART, considerado el proyecto astronómico más importante de la UNSJ en los últimos años, está pensado para integrarse a redes de radiotelescopios de gran escala. En ese esquema, podría trabajar en conjunto con futuras instalaciones en la superficie lunar, algo que hoy forma parte de los planes de China.

Una apuesta científica con impacto global

El potencial del CART no es menor. Su diseño permite participar en sistemas de interferometría de base muy grande, una técnica que combina señales de distintos radiotelescopios para simular uno de tamaño gigantesco.

Ese salto tecnológico abre la puerta a observaciones con una resolución inédita. Incluso, si se conectaran antenas en la Tierra con otras en la Luna, se podría alcanzar una capacidad de observación muy superior a la actual, marcando un antes y un después en la astronomía.

En ese escenario, San Juan no sería un actor periférico, sino parte de una red científica de alcance global.

El peso de la geopolítica

El planteo de González también deja en evidencia otro factor determinante: el alineamiento internacional. El acceso a programas científicos y tecnológicos de alto nivel depende, en gran medida, de las decisiones políticas de cada país.

Sin embargo, el investigador remarcó que no se trata de elegir entre potencias. Argentina ya participa del programa Artemis, impulsado por Estados Unidos, y al mismo tiempo mantiene vínculos con China a través del CART.

Ambas líneas, sostuvo, pueden convivir. Pero para eso es necesario sostener y fortalecer los proyectos locales.

Hoy, la continuidad del CART aparece como un punto de inflexión. No solo por su valor científico, sino por lo que representa en términos de inserción internacional.

San Juan tiene la posibilidad de formar parte de los próximos avances en investigación lunar, un campo que vuelve a concentrar inversiones, desarrollo tecnológico y disputa global.

La advertencia es clara: sin una decisión para reactivar el proyecto, esa ventana puede cerrarse.

El futuro de la provincia en la astronomía —y su lugar en la nueva carrera espacial— dependerá, en gran parte, de lo que ocurra ahora.