Este viernes por la mañana, un grupo de habitantes de la Gran China, departamento Jáchal, marchó por el centro del mencionado municipio y luego cortó la Ruta 40 en reclamo de que hace dos semanas que no tiene agua potable. DIARIO HUARPE habló con una vecina del lugar, Daniela Mallea, que dio un duro relato.

Mallea comentó a este medio que la situación con la falta de agua se volvió insostenible. Hay adultos mayores y niños que no cuentan con el recurso necesario.

Por eso esta mañana, un conjunto de vecinos, de los 400 a 600 que viven en el lugar, asistió a la localidad San José de Jáchal para marchar por la plaza, el municipio y luego trasladarse a Ruta 40 para cortar el camino a la entrada al departamento.

Los vecinos de la Gran China permanecieron en Ruta 40 hasta las 14 horas y tomaron el regreso a su casa debido al intenso calor que aquejaba. “Nos estaba pegando mucho el sol, nos empezamos a sentir mal, algunos nos insolamos”, dijo la jachallera.

Mallea lamentó tener que cortar la calle y recibir los insultos de los automovilistas. “No es una situación que hayamos querido, no podíamos estar más así, sin saber por qué no tenemos agua y cuando llega, llega turbia”, sentenció la mujer.

Durante la protesta de esta mañana, los vecinos en reclamo no recibieron ninguna respuesta de las autoridades departamentales. A esto, Mallea dijo que fue una falta de respeto. “Hace días que no podemos lavar los platos, que no nos podemos bañar”, reveló la mujer.

El lunes continuará la protesta de los vecinos que cortarán nuevamente la Ruta 40 y esta vez esperan respuesta de las autoridades provinciales directamente.