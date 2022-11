Luego del lanzamiento del Ahora 30 y el inicio del Cyber Monday, que permite comprar productos seleccionados en varias cuotas, como aires acondicionados, televisores, heladeras y celulares, los sanjuaninos corrieron hacia los comercios de cadenas nacionales para averiguar la posibilidad que tienen de adquirir un producto. Pero, ¿qué plan eligen para comprar? DIARIO HUARPE recorrió los locales de dedicados a la venta de electrodomésticos para averiguarlo.

A un día de que culmine el Cyber Monday, lo que permite la compras online productos seleccionados sin interés, un vendedor del local Cetrogar comentó que “mucha gente viene desde el lanzamiento del Ahora 30, pero cuando le decís el interés, no les gusta nada y se va. Nos pasó también que estuvieron a punto de comprar, pero a la hora de pagar no tenían cupo en su tarjeta”, dijo.

“Por lo otro que están optando es llevarse un producto en 12 cuotas sin interés, ya que el interés del Ahora 30 es impactante para ellos”, añadió.

En el local Musimundo se encontraba mucha gente consultando por distintos productos electrónicos, sin embargo, uno de los vendedores del local coincidió con su colega. Manifestó que “hay mucha desinformación con respecto al Ahora 30, la gente viene pensando que no es mucho el interés o que no hay nada. Se decepcionan demasiado cuando nos piden que consultemos cuánto sería el precio final de lo que se quieren llevar”. Agregó que “siempre eligen otra opción de pago, si no es muy alto el precio de lo que se quieren llevar, eligen seis cuotas sin interés. Es más accesible y lo terminan de pagar más rápido”.

En el local Fravega, según los vendedores, el gran problema de lo sanjuaninos que consultan es el poco cupo en las tarjetas y que colisiona con el gran interés que maneja el Ahora 30. “Cuando quieren comprar algo, se dan cuenta de que equivale a dos productos y eso los desanima porque además el otro problema es que el cupo de las tarjetas bancarias. Los bancos no aumentan el cupo y si tenés ocupada la tarjeta, no te podés comprar mucho. Es difícil conseguir un producto que salga menos de $100.000, ya que con el interés se va a $200.000 aproximadamente y eso ocupa la mayoría del cupo de las tarjetas”, consideró.

Varios de los vendedores de los locales más grandes de San Juan aseguraron que hay una confusión con respecto a los electrodomésticos en sí, puesto que los productos que se pueden comprar son algunos seleccionados, es decir, no son todos los que se encuentran en los locales.

¿Qué es lo que más están comprando los sanjuaninos?

Todos los locales recorridos coincidieron en que cuanto más se acerca el Mundial de Qatar, la gente recurre a preguntar sobre los planes de financiamiento para adquirir un televisor. La opción que están eligiendo para pagar es de 12 cuotas sin interés.

Por otro lado, con la llegada del calor a la provincia, los aires acondicionados en 9 y 12 cuotas son los elegidos en el Cyber Monday. Muchos de los vendedores de diferentes casas están a la espera de ver qué pasa desde el jueves, una vez que las ventas online y con descuento se terminen.