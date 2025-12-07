Un nuevo relevamiento de la consultora Opina Argentina muestra que el Gobierno nacional llega a diciembre de 2025 con un fuerte respaldo ciudadano, mientras que el presidente Javier Milei mantiene un nivel de imagen positiva del 49%, frente a un 50% de valoración negativa. La encuesta fue realizada entre el 1° y el 3 de diciembre a 1.772 ciudadanos mayores de 18 años en todo el país.

El análisis por género indica que Milei conserva mejor imagen entre los hombres, con un 57% de aprobación, mientras que entre las mujeres la valoración positiva alcanza apenas el 41%. En comparación con la misma etapa de mandatos anteriores, Milei se posiciona mejor que Mauricio Macri y Alberto Fernández, quienes registraron 40% y 28% de imagen positiva respectivamente en diciembre de sus segundos años de gestión.

Patricia Bullrich, senadora nacional, comparte cifras similares a las del presidente, con un 49% de imagen positiva y 50% negativa. En ambos casos, la imagen “muy positiva” es inferior a la “muy negativa”, que alcanza el 46% para ambos dirigentes.

Dentro del gabinete, el ministro de Economía Luis Caputo registra 43% de imagen favorable, mejorando respecto del mes anterior, aunque con un 52% de valoración negativa.

En la oposición, Axel Kicillof lidera la percepción ciudadana con 44% de imagen positiva y 55% negativa. Otros referentes del peronismo muestran cifras más bajas: Cristina Kirchner alcanza 37% de aprobación, mientras que Sergio Tomás Massa obtiene 35%.

El sondeo también revela que la mitad de los argentinos considera que la situación del país ha empeorado respecto de 2024, mientras que el 45% cree que en un año mejorará, el 46% considera que empeorará y un 7% opina que se mantendrá igual. La población se divide en cuatro de cada diez que apoyan al gobierno de Milei, cuatro de cada diez que se consideran opositores, y un 17% que se mantiene distante de ambas posiciones.

Opina Argentina concluye que “el 2025 fue un año políticamente muy agitado. Con el triunfo electoral de octubre, el Gobierno transformó el clima social y llega a diciembre con las variables de opinión alineadas”.