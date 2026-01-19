Al menos 39 muertos en una catastrófica colisión de trenes en España

El descarrilamiento de dos trenes el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado una de las mayores tragedias ferroviarias de las últimas décadas en España. El último balance oficial, actualizado este lunes 19 de enero, confirma al menos 39 fallecidos y 48 heridos, entre los que hay cinco menores. De los hospitalizados, 11 adultos y un menor se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El accidente, calificado como "raro y difícil de explicar" por el ministro de Transportes, Óscar Puente, ocurrió alrededor de las 19:39 horas. Un tren de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones en la línea de alta velocidad. La composición invadió la vía contigua, donde en ese mismo instante circulaba un tren Alvia de Renfe con destino a Huelva, que también se salió de la vía tras una frenada de emergencia. La causa del siniestro sigue bajo investigación.

Publicidad

Respuesta institucional y atención a las víctimas

Las labores de rescate y recuperación de los cuerpos continúan en el lugar. El jefe del servicio de bomberos de Córdoba en el operativo declaró a los medios: "Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas". Los primeros cadáveres han comenzado a ser trasladados al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde se realizará la identificación mediante pruebas de ADN para evitar el reconocimiento visual por parte de las familias.

La Casa Real ha modificado su agenda: los Reyes Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas, han expresado sus condolencias y confirmado que se desplazarán a Córdoba. "Entiendo la desesperación de las familias", declaró el monarca. Por su parte, el Congreso de los Diputados ha cancelado su actividad hasta el miércoles y ha convocado un minuto de silencio para las 12:00 horas.

Publicidad

La Junta de Andalucía ha habilitado un teléfono de información para familiares residentes fuera de la comunidad (953 00 11 49), y un punto de apoyo en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde psicólogos atienden a los afectados.

Antecedentes en la infraestructura y reacciones políticas

La investigación también pondrá bajo la lupa el historial de la línea. En respuesta a una pregunta parlamentaria en junio de 2025, el Gobierno admitió dos incidencias técnicas previas en los sistemas de señalización de ese mismo tramo entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, atribuidas a las altas temperaturas y al fallo de una tarjeta de relés. Las autoridades aseguraron entonces que fueron resueltas sin comprometer la seguridad.

Publicidad

La compañía Iryo, que opera en España desde finales de 2022, ha declarado que se pondrá a total disposición de la comisión investigadora. Mientras, la actividad política se ha suspendido: el Senado ha cancelado la comisión de investigación del 'Caso Koldo' y el PP ha pospuesto sus actos, con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, celebrando una reunión de crisis.

El impacto emocional también alcanza a los primeros intervinientes. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Córdoba señaló que los agentes que llegaron primero al lugar se encuentran "muy afectados" tras enfrentarse a una escena "dantesca".