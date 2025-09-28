La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a cargo de la intendente Susana Laciar, anunció que este domingo 28 de septiembre se interrumpirá el tránsito vehicular en la intersección de avenida Rawson (este) y avenida Córdoba. La medida regirá desde las 7 hasta la medianoche, debido a trabajos de reparación en la red de cañerías.

Las tareas estarán a cargo de la Dirección de Obras del municipio en conjunto con OSSE, y tienen como objetivo realizar mantenimiento y mejoras en la infraestructura sanitaria, fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema en esta zona neurálgica de la ciudad.

Desde el municipio solicitaron a vecinos, automovilistas y transeúntes circular con precaución y atender a las indicaciones del personal afectado al operativo. También se recomienda, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas para evitar demoras y congestionamientos.

“La municipalidad agradece la comprensión de la comunidad y pide disculpas por los inconvenientes que esta intervención pueda ocasionar”, indicaron en el comunicado oficial.

Estos trabajos forman parte del plan integral de la gestión de Susana Laciar, que busca mejorar de manera sostenida la calidad de los servicios y optimizar la circulación en la Ciudad de San Juan.