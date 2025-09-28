En línea con el objetivo de garantizar el acceso a la salud en cada rincón de San Juan, el Gobierno provincial llevó adelante un operativo integral en la localidad de Casas Viejas, en el departamento Caucete. La acción fue coordinada por el equipo de Salud de Caucete y la Zona Sanitaria II, con el acompañamiento de diversas áreas y profesionales.

Casas Viejas se ubica a 33 kilómetros al noreste de Bermejo, por camino de huella, y está habitada por ocho familias que suman un total de 38 personas. Allí se desplegó un operativo que acercó a la comunidad un amplio abanico de prestaciones sanitarias.

Los niños pudieron ser atendidos por enfermeros y médicos que revisaron sus estados de salud. Foto gentileza.

Durante la jornada se realizaron controles pediátricos, de clínica médica y ginecológicos, además de atención odontológica, estudios de laboratorio y controles de signos vitales, peso y talla. También se brindaron servicios de vacunación, consejería en salud sexual y reproductiva, asesoramiento sobre el programa Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo” y asistencia psicológica.

El operativo contó con la presencia del jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora del Hospital Dr. César Aguilar, Diana Martínez; la jefa del Área Programática, Mariana Arbo; y la licenciada Mónica Agüero junto a su equipo de enfermería, además del agente sanitario de la zona.

El gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, remarcaron que estas acciones se enmarcan en la política de acercar la atención médica y la promoción de la salud a comunidades rurales y alejadas, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios esenciales.

