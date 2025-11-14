Alejandro Fantino generó preocupación luego de que se conociera que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ante esto, Fantino salió a contar qué le había sucedido. Ante la imposibilidad de realizar deportes, específicamente de jugar al tenis, el periodista decidió consultar a su médico de confianza y pasar por el quirófano.

Fantino utilizó sus historias de Instagram para aclarar la situación, revelando que se sometió a una cirugía para reconstruir su tendón de Aquiles izquierdo después de arrastrar el problema por años.

Luego de la intervención, y desde la habitación de la clínica, el conductor compartió su estado, escribiendo: “Listo. En unas horas a casa”. Aunque todo salió bien, Fantino sabe que enfrenta una larga etapa de recuperación.

Se anticipa que deberá pasar cerca de un mes sin caminar. Además, no podrá disfrutar de la actividad deportiva por más de 8 meses, ya que se trata de una zona sensible que debe recuperarse bien para evitar que vuelva a romperse.

A pesar de la duración del proceso, Fantino se mostró optimista: “Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar el placer del deporte”, cerró en su descargo.