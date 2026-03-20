El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a nueve provincias este viernes 20 de marzo, con pronóstico de fenómenos de variada intensidad que podrían generar complicaciones en varias zonas del país.

Según el organismo, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo.

Las provincias alcanzadas por la alerta incluyen regiones del norte y centro del país, donde las condiciones de inestabilidad se intensificarán principalmente durante la tarde y la noche. En esos sectores, los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 20 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de forma puntual.

El SMN advirtió que este tipo de fenómenos pueden generar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones en la circulación, por lo que recomendó extremar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Entre las principales recomendaciones, se sugiere evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no sacar la basura y limpiar desagües para prevenir obstrucciones. También se aconseja resguardarse en lugares seguros durante las tormentas.

Este tipo de alertas forma parte del sistema de advertencias tempranas del organismo, que busca anticipar fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y reducir riesgos para la población.