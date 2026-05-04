Detuvieron al padre del nene que fue hospitalizado por consumo de cocaína

Este lunes se produjo un avance fundamental en el caso que generó conmoción social durante el fin de semana. La Unidad Fiscal de Investigación CAVIG logró la aprehensión del padre de un menor que ingresó a un centro asistencial con restos de cocaína en su organismo. El hombre fue localizado a primera hora de hoy y permanecerá bajo custodia hasta la audiencia de formalización prevista para celebrarse entre el martes y el miércoles.

La secuencia de hechos comenzó cuando el sospechoso llevó de urgencia al pequeño al hospital. En ese momento aseguró que el niño se había desvanecido mientras jugaba en una plaza. Sin embargo el personal policial detectó que el sujeto presentaba un evidente estado de intoxicación por estupefacientes lo que despertó sospechas inmediatas.

Los médicos realizaron estudios clínicos exhaustivos que confirmaron la presencia de sustancias prohibidas en el sistema del nene. Ante la complejidad de la situación el padre aprovechó un descuido para evadir el control policial y se dio a la fuga. Su condición de prófugo terminó esta mañana cuando las autoridades lograron interceptarlo.

Por otra parte la madre del menor se presentó ante la justicia para radicar la denuncia por lesiones. Ella informó que el niño presentaba heridas visibles en su cabeza al momento del incidente. Tras la intervención de los organismos competentes se determinó que la mujer quedara a cargo del cuidado del pequeño mientras avanza la causa judicial.

La investigación busca establecer las responsabilidades penales por las lesiones y el contexto en el que el menor ingirió la droga. Se espera que en la audiencia de esta semana se definan las medidas cautelares contra el detenido.