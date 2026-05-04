Momentos de tensión e incertidumbre se viven a bordo de un crucero que permanece varado frente a Cabo Verde, luego de que las autoridades de ese país prohibieran el desembarco de sus pasajeros por un presunto brote de hantavirus que ya dejó tres personas muertas.

La embarcación, que había partido desde la Argentina, quedó bajo estrictas medidas sanitarias tras confirmarse casos de la enfermedad y detectar otros sospechosos. Frente a este escenario, Cabo Verde decidió impedir el ingreso al puerto para evitar riesgos de contagio en su territorio.

La decisión generó un fuerte impacto entre los pasajeros y tripulantes, que permanecen a bordo sin poder descender, en medio de la preocupación por la evolución de los casos y la falta de certezas sobre cuándo podrán pisar tierra firme.

Mientras tanto, equipos médicos fueron enviados al barco para evaluar la situación sanitaria, controlar a los pasajeros y asistir a quienes presentan síntomas, aunque todos continúan bajo vigilancia epidemiológica.

El brote ya provocó al menos tres muertes dentro del crucero, lo que elevó el nivel de alerta internacional y motivó la intervención de organismos de salud que siguen de cerca el caso.

El hantavirus es una enfermedad que puede resultar grave y se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores infectados, lo que obliga a extremar los controles ante cualquier sospecha de brote en espacios cerrados como un barco.

Por ahora, el destino del crucero es incierto. Las autoridades analizan alternativas para su reubicación o eventual desembarco en otro puerto, mientras los pasajeros continúan aislados y a la espera de una solución en medio de un escenario cargado de temor y angustia.