Una iniciativa de desarrollo y capacitación en la industria del videojuego comenzó a implementarse con un formato extendido y alcance internacional. Se trata de la Game Work Jam CCD 2026, una experiencia que combina instancias formativas, producción colaborativa y acompañamiento profesional durante un período de tres meses.

Modalidad y alcance

La propuesta adopta el formato de “jam larga”, con una duración prevista entre el 2 de mayo y el 25 de julio. A diferencia de las jams tradicionales —de corta duración—, el objetivo es simular el funcionamiento de un estudio de desarrollo, atravesando todas las etapas del proceso productivo.

El esquema es híbrido. Incluye encuentros presenciales en el Centro de Cultura Digital de Ciudad de México y en la Universidad Nacional de José C. Paz, en Argentina, además de instancias virtuales abiertas a participantes de distintos países. Cada sábado se realizan jornadas transmitidas en línea, mientras que durante la semana se desarrollan mentorías y actividades de seguimiento.

Acceso y perfil de participantes

La participación es gratuita y abierta a todo público, sin requisitos previos de conocimiento. No obstante, la organización señala que contar con experiencia, ideas o proyectos en desarrollo permite un mejor aprovechamiento de las instancias de trabajo.

La convocatoria apunta especialmente a desarrolladores amateurs o principiantes que buscan avanzar hacia un proceso de profesionalización sostenido.

Contenidos y dinámica de trabajo

El programa incluye un abordaje integral del desarrollo de videojuegos. En cada encuentro, especialistas de distintas áreas presentan contenidos vinculados a su campo de experiencia y asignan tareas orientadas a la evolución de los proyectos.

Entre los ejes temáticos se destacan:

Preproducción y planificación

Prototipado y etapas de desarrollo

Documentación técnica y de prensa

Estrategias de autopublicación

Networking y vinculación profesional

Resolución de problemas y habilidades blandas

La dinámica contempla tanto proyectos preexistentes como iniciativas que surjan durante el evento.

Organización y articulación institucional

La Game Work Jam es un modelo impulsado por el referente de la industria Guillermo Averbuj. En esta edición, la producción está a cargo de Mishka De Caro —vicepresidente del directorio de Global Game Jam— junto con Héctor Guerrero Merchant, director del colectivo mexicano Mermelada de Juegos.

El evento cuenta con la colaboración de organizaciones y comunidades del sector, entre ellas IGDA México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Fundav (ex Fundación Argentina de Videojuegos), El Faro Studios y Codepaz, entre otras redes de desarrolladores.

Objetivo formativo

La iniciativa busca ampliar el alcance de las jams tradicionales, incorporando herramientas y procesos propios del ámbito profesional. El enfoque está orientado a consolidar equipos de trabajo, fortalecer proyectos y promover la inserción en la industria mediante una experiencia prolongada y guiada.

La inscripción se realiza de manera online a través de un formulario habilitado por la organización. La participación permanece abierta durante el inicio de la actividad.