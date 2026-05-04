Una tragedia sacudió a Colombia este domingo 3 de mayo durante un evento de exhibición de camiones tipo “Monster Truck”, cuando uno de los vehículos perdió el control, saltó la barrera de seguridad y embistió al público, dejando al menos tres personas muertas y decenas de heridos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, en medio de un espectáculo que reunía a gran cantidad de asistentes. Según las primeras informaciones, la conductora del vehículo realizaba una maniobra cuando no logró controlarlo y terminó impactando contra los espectadores ubicados a pocos metros del circuito.

El camión atravesó las defensas de seguridad y atropelló a más de 35 personas, provocando escenas de pánico entre los presentes. Como consecuencia del impacto, al menos 37 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Tras el accidente, equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y trasladarlos a distintos centros de salud de la zona, mientras las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

El episodio generó fuerte conmoción y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos, especialmente por la cercanía del público con los vehículos de gran porte.

Las primeras hipótesis apuntan a una falla en la maniobra o en el control del rodado, aunque no se descartan otros factores que puedan haber influido en el accidente. Mientras tanto, continúan las pericias para esclarecer lo ocurrido en una tragedia que dejó un saldo fatal y decenas de personas afectadas.