Por primera vez, Maia Reficco contó detalles de su romance con Colapinto

El Gran Premio de Miami se convirtió en el escenario perfecto para que Maia Reficco y Franco Colapinto celebren su presente sentimental. Mientras el piloto de Alpine lograba una clasificación histórica al quedar en el puesto ocho, la actriz que brilla en Broadway se mostró firme a su lado en cada momento previo a la carrera de este domingo 3/5/2026.

Durante una charla con la prensa, la joven artista no ocultó su alegría por acompañar al deportista de Pilar. Ella confesó que "estoy muy bien, muy contenta de bancar a Franco" mientras asimilaba la magnitud del evento automovilístico. Para alguien que viene del mundo del espectáculo, el ambiente de los motores resultó ser una experiencia totalmente nueva y sorprendente. Al respecto, Maia admitió que "todo, yo no sabía mucho del mundo y es un delirio" dejando ver su asombro ante la magnitud de la competencia internacional.

A pesar de la exposición y los nervios lógicos de un fin de semana de alta competencia, la actriz se enfocó en disfrutar el proceso. Sobre la elección de su vestuario y la presión estética del evento, comentó que "me estresé, pero yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Si bien me estresé, fue divertido" demostrando que su prioridad absoluta es el apoyo incondicional a su pareja.

Los números respaldan el gran desempeño de Colapinto, quien con su Alpine A526 alcanzó la mejor posición para un representante argentino en los últimos 44 años. Desde la hazaña de Carlos Reutemann en 1982 que el país no vibraba con una performance de tal nivel en la máxima categoría. Mientras comparten mates y sonrisas, la pareja consolida un vínculo que parece traerle suerte al piloto en su camino dentro de la Fórmula 1.