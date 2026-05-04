Un interno del Penal fue hospitalizado tras ser apuñalado por seis reclusos

Un hombre de 36 años vive horas críticas luego de una violenta tarde de sábado en el Penal de Chimbas. Lo que parecía un enfrentamiento individual terminó revelando una emboscada masiva en el pabellón 12, sector 1, donde Emanuel Esteban Quiroga resultó gravemente herido.

A pesar de que las primeras informaciones señalaban a un único agresor, la declaración de la propia víctima cambió el rumbo de la causa este lunes 4 de mayo de 2026. Quiroga relató que "fue atacado por al menos seis personas" en medio de una situación de extrema violencia.

Según lo que se conoció, mientras intentaba defenderse, "uno de los agresores le asestó dos puñaladas", una en el tórax y otra en la espalda, mientras que "otro lo golpeó en la boca con un objeto contundente".

El traslado al Hospital Rawson fue inmediato debido a la gravedad de las lesiones. Los médicos confirmaron que Quiroga presenta un neumotórax izquierdo debido a la perforación de un pulmón. Actualmente el interno sigue en observación en el área de urgencias bajo vigilancia médica constante para monitorear su evolución.

La investigación judicial ya está en manos de la UFI de Delitos Genéricos. El ayudante fiscal Alejandro Solera coordina las tareas para esclarecer lo ocurrido en el interior del recinto.

Para ello, se dispuso el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad y diversas pericias en el lugar del ataque, además de la intervención de un médico legista que evaluará formalmente el estado del herido.