La carta de despedida de la nieta de Luis Brandoni a dos semanas de su muerte

El fallecimiento de Luis Brandoni el pasado 20/4 dejó un vacío inmenso en el mundo del espectáculo,. Luego de 13 días de introspección, su nieta Macarena decidió romper el silencio con un texto cargado de sentimientos profundos. La escritora y psicóloga eligió las redes sociales para dedicarle una despedida final a su abuelo, a quien siempre consideró su principal guía y referente.

En el inicio de su relato, Macarena admitió que “recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas”. La joven narró cómo intenta mantener el contacto con el actor a pesar del dolor de su partida física. Al respecto, confesó que “intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma”. También añadió que “aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen”.

Uno de los pasajes más simbólicos de su mensaje se centró en un regalo floral que cobró un significado especial durante el último adiós en el Cementerio de la Chacarita. Según relató la joven, “cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé”.

La nieta también reflexionó sobre el temperamento y las enseñanzas que recibió del artista a lo largo de su vida. Macarena aseguró que “si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino”.

Para concluir, la escritora expresó su deseo de un futuro reencuentro en un entorno familiar lleno de recuerdos felices. La joven subrayó que “pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín”. Esta carta llega poco tiempo después de conocerse la desgarradora revelación de Carlos Rottemberg sobre los momentos finales del actor, quien aseguró que “ya no me reconoció más”.