Detuvieron a un hombre que planeó un "baño de sangre" contra las hijas de Máxima Zorreguieta

La familia real de los Países Bajos atraviesa un momento de mucha preocupación tras conocerse que un hombre de 33 años planeó un atentado contra las hijas de la reina Máxima. Según los documentos judiciales que se difundieron el 3/5/2026, el sospechoso diseñó un plan violento desde febrero de este año dirigido específicamente a las princesas Amalia y Alexia.

La investigación, que se mantuvo bajo una estricta reserva oficial, trascendió a través de una publicación británica que detalló el material secuestrado al detenido. Al momento de su captura, el hombre portaba dos hachas con inscripciones como "Alexia" y "Mossad", además de la proclama nazi "Sieg Heil". También se encontró una nota escrita a mano con los nombres de las jóvenes junto a la expresión "baño de sangre", lo que permitió a la Fiscalía de La Haya concluir que existía una intención concreta de ataque.

Este incidente genera gran alarma porque ocurre poco después de las celebraciones del Día del Rey, donde las herederas se mostraron en público frente a una multitud. Cabe recordar que en 2022 la princesa Amalia ya había abandonado su residencia en Ámsterdam por amenazas del crimen organizado. Hasta ahora, la Casa Real no emitió declaraciones sobre la situación procesal del detenido ni sobre posibles cambios en la seguridad de la familia.