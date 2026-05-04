El postre de manzanas asadas que se prepara en pocos minutos

Las frutas de estación pasan por la tecnología para brindar una experiencia diferente. Según se destaca, "estas manzanas asadas en freidora de aire quedan tiernas, caramelizadas y listas en apenas 15 minutos". Además, con helado, nueces y un toque de miel, "es de esos postres simples que siempre funcionan".

La propuesta busca recuperar los sabores de la infancia pero con un giro moderno y veloz. "Si de chicos comimos manzanas asadas, esta versión puede cambiar por completo el recuerdo". Para lograrlo solo se necesitan dos manzanas cortadas a la mitad sin semillas y con la base apenas recortada para que tengan estabilidad. La clave está en la mezcla de dos cucharadas de azúcar mascabo con una cucharada de canela que se espolvorea por encima junto a un hilo de miel.

El proceso técnico es sencillo ya que se cocinan a 200 °C durante 15 minutos. El resultado final permite que "todo el sabor del otoño, el contraste de temperaturas y texturas lo hacen un postre inolvidable, para instalar nuevas tradiciones en casa".

Para quienes buscan un sabor más profundo, se puede agregar una pizca de sal fina al azúcar o un chorrito de jugo de limón antes de cocinar. En caso de no contar con el electrodoméstico de moda, el horno tradicional es una alternativa a 180 °C entre 20 y 25 minutos.

Al momento de servir se recomienda acompañar con dos bochas de helado de crema o vainilla y dos cucharadas de nueces picadas. Se trata de "un postre rápido, económico y con ese combo irresistible de caliente + frío que nunca falla". Con un aporte nutricional de entre 280 y 320 calorías por porción, es la opción ideal para cerrar cualquier comida sin complicaciones.