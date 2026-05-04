Marta Fort casi gasta más de $15 millones por una noche de "borrachera"

Martita Fort compartió una situación increíble durante su estadía en Estados Unidos en una charla relajada con Fede Bal para el programa Resto del Mundo. La joven de 22 años relató cómo casi termina pagando una suma astronómica durante una de sus salidas nocturnas por no prestar atención a los detalles de la carta. Según explicó entre risas sobre su estado al momento de ordenar, "Casi gasto 11 mil dólares ($15.3 millones) por ser borracha y ciega básicamente".

La situación se volvió confusa por la forma en que la hija de Ricardo Fort percibía los costos del lugar. Ella admitió que al mirar los precios no le parecieron elevados inicialmente. Sobre ese instante confesó que "Yo vi el menú y para mí era todo ¿viste tan barato, decía sale 800 dólares, 1000 dólares". Ante esto, el conductor se mostró sorprendido porque cifras como 800 dólares le parecían accesibles a la joven.

El conflicto real surgió cuando llegó el momento de abonar la cuenta tras haber pedido una de las opciones más costosas del lugar, que incluía un show con chicas y bengalas. La heredera describió el impacto de ver el monto final en dólares cuando el mozo se acercó a la mesa con el dispositivo de pago. "Me trae el para poner postnet y veo 11 digo '¿Cómo que 11.000?' Y me dice 'Claro son tres ceros'. 'Ah no', le digo" detalló sobre su inmediata reacción para frenar la transacción.

Aunque logró evitar ese gasto excesivo, Martita reconoció que sus consumos habituales siguen siendo altos para cualquier persona común. Para cerrar su anécdota, la mediática comentó que "Ayer por ejemplo gasté tres lucas... me abarateé un poco" refiriéndose a un gasto de 3.000 dólares que consideró una suma menor comparada con lo que estuvo a punto de abonar esa noche.